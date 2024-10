Sport.quotidiano.net - L’Orvietana tiene testa al Siena capolista

(Di lunedì 14 ottobre 2024) ORVIETANA 00 ORVIETANA: Rossi, Mauro (70’ Caravaggi), Lattuchella, Ricci, Congiu, Berardi, Sforza, Orchi, Panattoni (70’ Quintero), Proia,Caon. All: Rizzolo: Stacchiotti, Achy, Cavallari, Boccardi (83’ Biancon), Galligani, Lollo (65’ Ricchi), Farneti (77’ Masini), Di Paola (65’ Pescicani), Mastalli, Morosi, Semprini (65’ Ruggiero). All. Magrini Arbitro: Castelli di A. Piceno I biancorossi proseguono nel buon momento. Tengonoal, arrivato quale, sfiorando il colpaccio nei minuti conclusivi. Rizzolo mette in campo dieci uomini di quelli vincenti con il Ghiviborgo con l’unica variante di Berardi a prendere il posto di Manoni infortunato. Tre difensori, un centrocampista aggiunto e due punte, è questo il modulo, già sperimentato dal secondo tempo con il Montevarchi.