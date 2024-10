Lituania-Romania (Uefa Nations League C, 15-10-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 14 ottobre 2024) Viaggia spedita a punteggio pieno la Romania di Lucescu, che in 3 gare ha riportato altrettante vittorie e subito un solo gol; già oggi in Lituania la tricolorii potrebbe festeggiare la promozione in Nations League B con 2 turni di anticipo. La squadra di Jankauskas invece è fanalino di coda del girone, ancora ferma al palo dopo 3 gare e già sconfitta dai romeni un mese InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Lituania-Romania (Uefa Nations League C, 15-10-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Viaggia spedita a punteggio pieno ladi Lucescu, che in 3 gare ha riportato altrettante vittorie e subito un solo gol; già oggi inla tricolorii potrebbe festeggiare la promozione inB con 2 turni di anticipo. La squadra di Jankauskas invece è fanalino di coda del girone, ancora ferma al palo dopo 3 gare e già sconfitta dai romeni un mese InfoBetting: Scommesse Sportive e

