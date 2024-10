Ilrestodelcarlino.it - Lions Rubicone in aiuto delle famiglie colpite

(Di lunedì 14 ottobre 2024) IlClub delorganizza una cena solidale presso il ristorante "La VillaRose", in via Canonica 970 a Santarcangelo di Romagna,domani alle 20 per raccogliere fondi per coloro che hanno subito una seconda e terza alluvione nell’arco di un anno e mezzo. I soci delclub delhanno motivato la loro decisione dicendo che non si può rimanere indifferenti di fronte alle immagini di visi smarriti che vedono travolgere, ancora una volta, da fango e acqua, le loro case, giĂnel maggio 2023, dalla tragica alluvione e, a fatica e in parte, ricostruite. Ora con la nuova alluvione molti di loro hanno perso le speranze di un domani migliore.