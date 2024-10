L’ex City Mendy: «Altri miei ex compagni del Manchester hanno partecipato alle mie feste con donne e alcol» (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ex calciatore del Manchester City Benjamin Mendy, squalificato nel 2021 per l’accusa di stupro, ha rivelato che alcuni suoi ex compagni di squadra hanno partecipato alle sue feste piene di alcol e hanno avuto delle “relazioni” con alcune donne. L’ex City Mendy rivela: «Altri miei ex compagni di squadra hanno partecipato alle mie feste» Dopo essere stato assolto lo scorso anno, ora Mendy ha portato il City in tribunale, sostenendo in una dichiarazione scritta: «Diversi giocatori del Manchester City, incluso il capitano del club, erano presenti alle feste a cui ho partecipato e ospitato in casa. Abbiamo bevuto tutti alcol. Tutti abbiamo avuto relazioni occasionali con le donne. Abbiamo tutti violato le restrizioni Covid-19. Questo non giustifica il mio comportamento, ma ritengo che sia ingiusto per il City che abbiano incolpato solo me. Ilnapolista.it - L’ex City Mendy: «Altri miei ex compagni del Manchester hanno partecipato alle mie feste con donne e alcol» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)calciatore delBenjamin, squalificato nel 2021 per l’accusa di stupro, ha rivelato che alcuni suoi exdi squadrasuepiene diavuto delle “relazioni” con alcunerivela: «exdi squadramie» Dopo essere stato assolto lo scorso anno, oraha portato ilin tribunale, sostenendo in una dichiarazione scritta: «Diversi giocatori del, incluso il capitano del club, erano presentia cui hoe ospitato in casa. Abbiamo bevuto tutti. Tutti abbiamo avuto relazioni occasionali con le. Abbiamo tutti violato le restrizioni Covid-19. Questo non giustifica il mio comportamento, ma ritengo che sia ingiusto per ilche abbiano incolpato solo me.

