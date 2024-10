La “non” intervista di Fazio a Pep Guardiola tra domande banali e imbarazzi (Di lunedì 14 ottobre 2024) I numeri sono stati ottimi, complice anche lo stop della Serie A, con uno share del 10,1 per cento e 1 milione 986 mila spettatori che hanno assistito all’intervista sul Nove di Fabio Fazio a Pep Guardiola durante Che tempo che fa. Ma lo spettacolo offerto, nonostante il collegamento con Roby Baggio e qualche aneddoto divertente, è stato scialbo, piatto: insomma, tutto il contrario del gioco del Manchester City allenato dal catalano. Il conduttore – cosa che più volte gli è stata rimproverata – si è limitato a domande banali, con tanti utenti social che hanno criticato l’intervista: «Aveva a disposizione due personaggi iconici per il mondo del calcio e non solo e ha chiesto che musica preferiscono». “Sei l’unico allenatore nella storia ad aver vinto due volte il triplete”. “Sono molto bravo” – @fabFazio con Pep Guardiola a #CTCF pic.twitter. Lettera43.it - La “non” intervista di Fazio a Pep Guardiola tra domande banali e imbarazzi Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I numeri sono stati ottimi, complice anche lo stop della Serie A, con uno share del 10,1 per cento e 1 milione 986 mila spettatori che hanno assistito all’sul Nove di Fabioa Pepdurante Che tempo che fa. Ma lo spettacolo offerto, nonostante il collegamento con Roby Baggio e qualche aneddoto divertente, è stato scialbo, piatto: insomma, tutto il contrario del gioco del Manchester City allenato dal catalano. Il conduttore – cosa che più volte gli è stata rimproverata – si è limitato a, con tanti utenti social che hanno criticato l’: «Aveva a disposizione due personaggi iconici per il mondo del calcio e non solo e ha chiesto che musica preferiscono». “Sei l’unico allenatore nella storia ad aver vinto due volte il triplete”. “Sono molto bravo” – @fabcon Pepa #CTCF pic.twitter.

