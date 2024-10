La Lombardia propone un patentino per avere alcune razze di cane | le regole in discussione per Pitbull e Rottweiler

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Un “” per certificare le competenze di chi vuole adottare unappartenente aconsiderate potenzialmente problematiche. È questa la proposta avanzata dalla Regione, ora inin commissione Sanità del Pirellone, con l’obiettivo di migliorare la gestione di questi animali e garantire una maggiore sicurezza pubblica ai cittadini. Il progetto di legge, se approvato, sarà inviato al Parlamento per diventare un riferimento normativo a livello nazionale, unendopiù rigide sulla vendita, riproduzione e gestione di, con una formazione obbligatoria per i proprietari.