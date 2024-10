Kate Middleton, perché non indossa più l’anello di Diana: una scomparsa dolorosa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Come sappiamo, tutti i gesti di Kate Middleton vengono attentamente studiati e giudicati, in un senso o nell’altro. Non è dunque sfuggito all’attenzione generale il fatto che la principessa del Galles non abbia più al dito il celebre anello di fidanzamento appartenuto a Lady Diana, donatole da William. Sono due i motivi, stando ai tabloid. La maledizione dell’anello Nel corso degli anni le foto di Kate con indosso l’anello con zaffiro, che un tempo era stato di Lady Diana, hanno fatto il giro del mondo. Un oggetto prezioso dal grande valore economico ma soprattutto affettivo. William, dopo 8 anni di relazione, aveva deciso di donarlo all’allora futura moglie nel 2010. Gli amanti della Famiglia Reale sanno esattamente di cosa stiamo parlando. Un gioiello con un enorme zaffiro blu, arricchito da una corona di diamanti. Dilei.it - Kate Middleton, perché non indossa più l’anello di Diana: una scomparsa dolorosa Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Come sappiamo, tutti i gesti divengono attentamente studiati e giudicati, in un senso o nell’altro. Non è dunque sfuggito all’attenzione generale il fatto che la principessa del Galles non abbia più al dito il celebre anello di fidanzamento appartenuto a Lady, donatole da William. Sono due i motivi, stando ai tabloid. La maledizione delNel corso degli anni le foto dicon indossocon zaffiro, che un tempo era stato di Lady, hanno fatto il giro del mondo. Un oggetto prezioso dal grande valore economico ma soprattutto affettivo. William, dopo 8 anni di relazione, aveva deciso di donarlo all’allora futura moglie nel 2010. Gli amanti della Famiglia Reale sanno esattamente di cosa stiamo parlando. Un gioiello con un enorme zaffiro blu, arricchito da una corona di diamanti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kate Middleton - cosa c’è dietro alle sue apparizioni in pubblico - La visita a Southport, è vero, non era presente nel suo programma. Addirittura è stata ventilata la possibilità di non rivedere più così spesso la Principessa del Galles agli eventi e agli impegni. Kate Middleton, il ritorno in pubblico segnato da un profondo significato Durante la lontananza dalla scena pubblica di Kate Middleton, sono state tante – forse, fin troppe – le ipotesi fatte. (Dilei.it)

Kate Middleton torna in ospedale : che succede adesso? - Non a caso, la principessa del Galles ancora non è tornata a pianta stabile ai suoi impegni reali. La principessa, in effetti, ha annunciato alla fine dell’estate il termine della cura chemioterapica preventiva alla quale si è sottoposta nel corso degli ultimi mesi. Kate Middleton: come sta dopo la chemioterapia, foto Ansa – VelvetGossipLe sue condizioni sono stabili, ma non ancora del tutto ... (Velvetgossip.it)

Kate Middleton torna a brillare : è mai stata così bionda? - Kate Middleton brilla. Torna alla vita, Kate Middleton. Foto Getty Images Anche lo sguardo si illumina, grazie al sorriso grande di Kate. . Bentornata, principessa! GUARDA LE FOTO Kate Middleton e le altre a Wimbledon 2024: acconciature capelli da copiare The post Kate Middleton torna a brillare: è mai stata così ... (Amica.it)