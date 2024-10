Serieanews.com - Juve-Napoli, affare pazzesco a gennaio: un Big cambia maglia

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Rivali in campo, possibili complici sul calciomercato.ntus epotrebbero intavolare presto una trattativa positiva per entrambi i club. Ladi Thiago Motta e ildi Antonio Conte sono due delle squadre più interessanti della Serie A. I due club hanno investito molto in estate, hanno accontentato in tutto e per tutto i propri tecnici e appaiono al momento come le maggiori indiziate a sfidare l’Inter campione d’Italia. bomba mercato(Lapresse) SerieAnewsIn particolare ilprimo in classifica sembra una squadra molto pericolosa, anche grazie al fatto che il club partenopeo non gioca le coppe ed ha una rosa molto profonda. Lainvece hato molto e diversi acquisti ancora devono ingranare ma in particolare hanno un problema legato al proprio reparto offensivo, un problema non da poco.