James Bond Style: sublime espressione di un fascino senza tempo (Di lunedì 14 ottobre 2024) Life&People.it Da Sean Connery a Daniel Craig, l'Agente 007 incarna da sempre l'essenza del gentleman inglese dal gusto sartoriale assertivo ed impeccabile. Celebrazione estetica dedicata alla ricerca di un equilibrio tra proporzione, postura e classe, il nuovissimo volume esclusivo James Bond Style racconta la narrativa stilistica dell' uomo elegante britannico per antonomasia. L'arte come precisione esecutiva Meticolosità e accuratezza delineano un fil rouge deciso quanto il taglio della sua suit in seta: custom made only, fatto su misura, è il segreto hollywoodiano dell'Agente 007, che punta immancabilmente sul fascino tangibile dell'abito sartoriale. Figlio di una riflessione perpetua e costante, il protagonista dell'action movie più iconico del secolo si conferma punto di riferimento estetico intramontabile.

James Bond in alto mare. Il futuro (non) può attendere - Chi sarà il prossimo attore che interpreterà Bond? A chi sarà affidata la regia? Ed a chi la sceneggiatura? Quali ambientazioni avrà il film, e in quale epoca verrà incastonato? La EON, la casa di produzione britannica di …. Nessuna di queste supposizioni, però, ha trovato conferme. Di fatto, gli appassionati di 007, finora, si ritrovano davanti a loro nessuna novità, ma solo tante ipotesi. (Movieplayer.it)

James Bond : l’evoluzione di un’icona senza tempo del grande schermo - La capacità di reinventarsi Come diversi personaggi del mondo cinematografico, anche James Bond ha saputo cambiare più volte, mantenendo la sua freschezza nonostante il passare degli anni. La capacità di reinventarsi ha permesso all’agente segreto di rimanere un’icona della cultura pop per decenni. (Biccy.it)

James Bond : per Amazon MGM Studios i fan “sapranno essere pazienti” per il prossimo film - Non c’è una sceneggiatura e non possiamo proporla finché non decidiamo come affrontare il prossimo film perché, in realtà, si tratta di una reinvenzione di Bond. Non vogliamo che passi troppo tempo tra un film e l’altro, ma a questo punto non siamo preoccupati”. Wilson]. “Stiamo lavorando per capire dove andare con lui, ne stiamo parlando. (Cinefilos.it)