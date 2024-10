Incidente mortale in A10: muore un operaio, un altro ferito, traffico bloccato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Incidente mortale questa mattina poco dopo le 8 in A10, nel tratto tra Varazze e Arenzano, dove un camioncino con a bordo due operai di nazionalità marocchina, è finito fuori strada. Uno dei due è morto, l'altro è rimasto gravemente ferito. Entrambi nell'urto sono stati sbalzati fuori dal Genovatoday.it - Incidente mortale in A10: muore un operaio, un altro ferito, traffico bloccato Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)questa mattina poco dopo le 8 in A10, nel tratto tra Varazze e Arenzano, dove un camioncino con a bordo due operai di nazionalità marocchina, è finito fuori strada. Uno dei due è morto, l'è rimasto gravemente. Entrambi nell'urto sono stati sbalzati fuori dal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un weekend da incubo - quarto incidente mortale. Motociclista contro un trattore - muore un 58enne - . INCIDENTI MORTALI -. Ancora una tragedia, a un chilometro di distanza da dove nella giornata di sabato (12 ottobre), si era già registrato un altro incidente mortale. . Nel weekend in provincia si registrano quattro incidenti mortali. Una tremenda striscia di sangue sulle strade del ravennate. (Ravennatoday.it)

Incidente mortale nel Ravennate : la vittima è un 41enne salentino - Incidente mortale a Ravenna: a perdere la vita un 41enne di Galatone che è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in elicottero all?ospedale Bufalini di Cesena,... (Quotidianodipuglia.it)

Quarto incidente mortale a Ravenna in 24 ore : moto contro trattore - centauro perde la vita - Alla vista del mezzo, il centauro ha tentato una disperata frenata, visibile dai segni sull’asfalto, ma non è riuscito a evitare lo schianto. Erano circa le 15. 30 quando la moto, una Bmw di grossa cilindrata, stava procedendo su via Sant'Alberto dal paese verso Ravenna. Ravenna, 13 ottobre 2024 – Quarto incidente mortale sulle strade ravennati nell’arco di 24 ore, oggi pomeriggio sulla via ... (Ilrestodelcarlino.it)