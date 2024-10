Inail 1 147 denunce di morti sul lavoro nel 2023 -95%

Inail, 1.147 denunce di morti sul lavoro nel 2023 (-9,5%) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli infortuni sul lavoro denunciati nel 2023 all'Inail sono stati oltre 590mila (-16,1% rispetto ai circa 704mila del 2022), di cui 1.147 con esito mortale (-9,5% rispetto ai 1.268 del 2022). Lo indica la relazione annuale dell'Istituto. Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono provvisoriamente 375.578 (pari al 64% delle denunce), di cui il 18,1% avvenuto "fuori dall'azienda", cioè "in occasione di lavoro con mezzo di trasporto" o "in itinere", ovvero nel tragitto casa-lavoro. Gli infortuni mortali accertati sul lavoro sono, al momento, 550 (il 48% delle denunce), di cui oltre la metà (52,2%) "fuori dall'azienda". Le denunce di malattie professionali sono state oltre 72mila, in aumento del 19,8% rispetto al 2022. A influenzare il calo degli infortuni in complesso nel 2023 è stata la pandemia, ancora molto presente nel 2022 in termini di contagi professionali denunciati. Quotidiano.net - Inail, 1.147 denunce di morti sul lavoro nel 2023 (-9,5%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli infortuni suldenunciati nelall'sono stati oltre 590mila (-16,1% rispetto ai circa 704mila del 2022), di cui 1.147 con esito mortale (-9,5% rispetto ai 1.268 del 2022). Lo indica la relazione annuale dell'Istituto. Gli infortuni riconosciuti sulsono provvisoriamente 375.578 (pari al 64% delle), di cui il 18,1% avvenuto "fuori dall'azienda", cioè "in occasione dicon mezzo di trasporto" o "in itinere", ovvero nel tragitto casa-. Gli infortuni mortali accertati sulsono, al momento, 550 (il 48% delle), di cui oltre la metà (52,2%) "fuori dall'azienda". Ledi malattie professionali sono state oltre 72mila, in aumento del 19,8% rispetto al 2022. A influenzare il calo degli infortuni in complesso nelè stata la pandemia, ancora molto presente nel 2022 in termini di contagi professionali denunciati.

