In arrivo uno sciopero generale il 18 ottobre: a rischio trasporti e tutti i settori pubblici e privati (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si Cobas e Al Cobas lanciano un'agitazione generale della durata di 24 ore venerdì 18 ottobre con possibili disagi sul trasporto pubblico locale di Roma, Milano, Torino e Catania, ma anche su scuole, Pa e vigili del fuoco. Fanpage.it - In arrivo uno sciopero generale il 18 ottobre: a rischio trasporti e tutti i settori pubblici e privati Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si Cobas e Al Cobas lanciano un'agitazionedella durata di 24 ore venerdì 18con possibili disagi sul trasporto pubblico locale di Roma, Milano, Torino e Catania, ma anche su scuole, Pa e vigili del fuoco.

Dalla Campania 5 mila auto in partenza per lo sciopero generale del 18 ottobre a Roma - É quanto ha affermato Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil, incontrando i giornalisti a Napoli in vista della mobilitazione. Perché è evidente che quello che in questi anni è mancato è un rapporto con il sindacato e soprattutto un piano industriale. Se non ci dovesse intervenire un cambio di passo, se non ci sarà un’inversione a partire dal piano industriale di Stellantis, – ha ... (Impresaitaliana.net)

Sciopero generale venerdì 18 ottobre 2024 - quali settori si fermano e chi è escluso - Per l’intera giornata di venerdì 18 ottobre 2024, il sindacato Si Cobas ha proclamato lo sciopero generale delle lavoratrici e lavoratori di tutti i settori pubblici e privati. I motivi dello sciopero generale del 18 ottobre Diversi i motivi alla base dello sciopero generale nazionale, tra questi: aumenti di stipendio di 300 euro a lavoratore riduzione dell’orario di lavoro a parità di ... (Quifinanza.it)

