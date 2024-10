Il ministro Giuli nomina Spano capo di gabinetto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 - Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha nominato oggi Francesco Spano nel ruolo di capo di gabinetto. La nomina di Spano fa seguito alla revoca dell’incarico a Francesco Gilioli, da parte di Giuli, avvenuta venerdì scorso, 11 ottobre, per essere "venuto a mancare il rapporto fiduciario". Quotidiano.net - Il ministro Giuli nomina Spano capo di gabinetto Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ottobre 2024 - Ildella Cultura, Alessandro, hato oggi Francesconel ruolo didi. Ladifa seguito alla revoca dell’incarico a Francesco Gilioli, da parte di, avvenuta venerdì scorso, 11 ottobre, per essere "venuto a mancare il rapporto fiduciario".

