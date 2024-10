Ilfattoquotidiano.it - Il colpo di scena nell’indagine su Natoli, trovate decine di ordini di smagnetizzazione delle intercettazioni: era un modulo prestampato

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sembrava essere un documento unico nel suo genere: ordinava di smagnetizzare le bobine con le, con tanto di aggiunta a penna per disporre pure la distruzione dei brogliacci, cioè i fogli dove è appuntato il contenuto degli ascolti. E invece di provvedimenti simili ne sono stati redatti, forse centinaia. Di certo sono almeno 62 quelli che ritrovati dai legali di Gioacchino, ex pm di Palermo, finito sotto inchiesta per favoreggiamento a Cosa nostra. La vicenda – La procura di Caltanissetta lo accusa di aver partecipato all’insabbiamento di una vecchia inchiesta sui fratelli Antonino e Salvatore Buscemi, imprenditori mafiosi vicini a Totò Riina, poi divenuti soci del gruppo Ferruzzi di Raul Gardini.