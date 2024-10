I biscotti di Medici Senza Frontiere a Bergamo per raccogliere fondi per le emergenze (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le guerre in Ucraina, Gaza e in Sudan sono tra le principali emergenze che vedono in questo momento i team di Medici Senza Frontiere (MSF) impegnati in prima linea per fornire cure mediche e chirurgiche e assicurare un parto sicuro a donne che spesso percorrono chilometri per raggiungere un ospedale. Per sostenere questa azione medica salvavita, sabato 19 e domenica 20 ottobre MSF sarà in oltre 100 piazze italiane con “biscotti Senza Frontiere”, la prima iniziativa solidale di piazza dell’organizzazione medico-umanitaria. Bergamonews.it - I biscotti di Medici Senza Frontiere a Bergamo per raccogliere fondi per le emergenze Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le guerre in Ucraina, Gaza e in Sudan sono tra le principaliche vedono in questo momento i team di(MSF) impegnati in prima linea per fornire cure mediche e chirurgiche e assicurare un parto sicuro a donne che spesso percorrono chilometri per raggiungere un ospedale. Per sostenere questa azione medica salvavita, sabato 19 e domenica 20 ottobre MSF sarà in oltre 100 piazze italiane con “”, la prima iniziativa solidale di piazza dell’organizzazione medico-umanitaria.

