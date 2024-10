Hezbollah, 'sparato su truppe Israele, entravano in Libano'++ (Di lunedì 14 ottobre 2024) Hezbollah ha affermato di aver sparato colpi di artiglieria contro forze israeliane che tentavano di infiltrarsi in territorio libanese. "Durante un tentativo di infiltrazione da parte di truppe di fanteria nemica in territorio libanese" vicino al villaggio di Markaba, le forze di Hezbollah hanno sparato loro contro "colpi di artiglieria", mentre hanno lanciato razzi contro soldati nemici in altre zone, compresa quella di Lebbouneh, sempre nel sud del Libano, recita il comunicato dei miliziani filoiraniani libanesi. Quotidiano.net - Hezbollah, 'sparato su truppe Israele, entravano in Libano'++ Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024)ha affermato di avercolpi di artiglieria contro forze israeliane che tentavano di infiltrarsi in territorio libanese. "Durante un tentativo di infiltrazione da parte didi fanteria nemica in territorio libanese" vicino al villaggio di Markaba, le forze dihannoloro contro "colpi di artiglieria", mentre hanno lanciato razzi contro soldati nemici in altre zone, compresa quella di Lebbouneh, sempre nel sud del, recita il comunicato dei miliziani filoiraniani libanesi.

