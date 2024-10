Guasto sul volo Genova-Roma: “Tentava di accendere i motori” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Disagi all’aeroporto di Genova: il volo Ita Airways AZ 1380 delle 7, diretto a Roma-Fiumicino, è stato cancellato per un problema tecnico all’impianto elettrico del velivolo. Centoquaranta passeggeri sono dunque rimasti a terra. I passeggeri già a bordo sono stati fatti scendere dopo quasi un’ora di attesa, durante la quale il comandante ha tentato di accendere i motori senza successo. La situazione ha generato molta confusione, e i passeggeri, una volta a terra, hanno avuto difficoltà a ricevere informazioni chiare dal personale della compagnia aerea riguardo ad un’eventuale alternativa di volo. Sarebbe già la terza volta in un anno che il velivolo dà problemi. Alcuni viaggiatori sono stati costretti ad annullare il viaggio. Thesocialpost.it - Guasto sul volo Genova-Roma: “Tentava di accendere i motori” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Disagi all’aeroporto di: ilIta Airways AZ 1380 delle 7, diretto a-Fiumicino, è stato cancellato per un problema tecnico all’impianto elettrico del veli. Centoquaranta passeggeri sono dunque rimasti a terra. I passeggeri già a bordo sono stati fatti scendere dopo quasi un’ora di attesa, durante la quale il comandante ha tentato disenza successo. La situazione ha generato molta confusione, e i passeggeri, una volta a terra, hanno avuto difficoltà a ricevere informazioni chiare dal personale della compagnia aerea riguardo ad un’eventuale alternativa di. Sarebbe già la terza volta in un anno che il velidà problemi. Alcuni viaggiatori sono stati costretti ad annullare il viaggio.

