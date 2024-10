.com - Guardiola: “Ho imparato l’italiano con De Gregori. E che ricordi di Brescia”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Un Pepquasi inedito si è raccontato nella trasmissione “Che Tempo che Fa” condotta da Fabio Fazio sul Nove. Un crescendo di aneddoti e, culminati con l’incontro a distanza con Roberto Baggio, amico ed ex compagno dell’allenatore del Manchester City.ha raccontato del suo primo incontro con Mazzone, allenatore ai tempi del: “La prima volta è stata sotto la curva perché io ero in tribuna. Ero lì e quando l’ho visto ho detto ‘Questo è il mio allenatore?'”. Quando mi ha conosciuto ha detto che non mi voleva, Per me è importantissimo, era un allenatore di vecchia scuola. Adesso tutti abbiamo le immagini, tutte le informazioni, lui era proprio di pelle, aveva ironia e senso dell’umorismo. Se non avessi viaggiato da Barcellona anon avrei mai conosciuto Mazzone, è stata quella la sorpresa”. Poi su Baggio: “Quando parlo di Roby mi emoziono molto.