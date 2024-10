Anteprima24.it - “Glauco”, la mascotte del Convitto nazionale scelta dagli alunni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAbemus nomen. è il caso di dire! Finalmente è stato scelto il nome per ladeldi AvellinoTante classi dei tre segmenti scolastici hanno partecipato al Concorso indetto dalla Istituzione Educativa, per dare un nome alla, una simpatica nottola, vestita di verde, con giacchetta, stemma dele zainetto in spalla, nata dalla creatività di un ex alunno, Pasquale Guerriero.