Ecomaratona Pratese, foto e classifiche (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prato, 14 ottobre 2024 – L’appuntamento alle Cascine di Tavola con l’Ecomaratona Pratese: ecco le foto di Regalami un sorriso e le classifiche. Quattro i percorsi: le CorriAvis da 7 e 14 km, la mezza maratona e la maratona. Ecomaratona Pratese, le foto La classifica della maratona La classifica della mezza Lanazione.it - Ecomaratona Pratese, foto e classifiche Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Prato, 14 ottobre 2024 – L’appuntamento alle Cascine di Tavola con l’: ecco ledi Regalami un sorriso e le. Quattro i percorsi: le CorriAvis da 7 e 14 km, la mezza maratona e la maratona., leLa classifica della maratona La classifica della mezza

"Ecomaratona Pratese" - si corre nella bellezza - . E il conto alla rovescia può cominciare. it) per ulteriori info. Ci sono poi altri due itinerari più brevi rientranti nella "Corri Avis", messi a punto anche in collaborazione con l’Avis: c’è la gara da 14 km da un lato e la camminata non competitiva da 7 km (aperta a tutti) dall’altro. E’ possibile iscriversi alle varie iniziative, seguendo la procedura espressa sul sito web della ... (Lanazione.it)

Torna l'Ecomaratona Pratese : ecco i percorsi - Una vera EcoMaratona e non solo". Inoltre abbiamo inserito la 14 km come competitiva per dare l'opportunità a tutti di correre e chi vuole camminare c'è il percorso di 7 km. Per la mezza stesso percorso fino al Parco Il Bargo dove gli atleti proseguiranno verso il Ponte Manetti. I percorsi Il percorso della maratona vedrà gli atleti partire dalle Cascine di Tavola e rimanere all'interno del ... (Lanazione.it)

Podismo - torna l’Ecomaratona Pratese - Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito Ecomaratona Pratese https://www. Prato, 7 ottobre 2024 – Il cuore verde del Parco delle Cascine di Tavola si prepara ad accogliere, alle 8,30 di domenica 13 ottobre, la 6ª edizione dell’Ecomaratona Pratese. Percorsi mozzafiato e natura protagonista La maratona condurrà i podisti attraverso il Parco delle Cascine, in direzione Poggio a ... (Sport.quotidiano.net)