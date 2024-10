Compra casa e fa una scoperta raccapricciante: nel freezer c’è il corpo di una ragazza scomparsa 20 anni fa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Acquistare una nuova casa è un bel traguardo che merita sicuramente di essere festeggiato. Tuttavia ha avuto ben poco da festeggiare il nuovo proprietario di un’abitazione in Colorado, negli Stati Uniti, che ha fatto una macabra scoperta quando ha messo piede nella sua nuova casa. Nel freezer infatti ha fatto un ritrovamento raccapricciante: il corpo di una ragazza, Amanda Leariel Overstreet, scomparsa nel nulla nel 2005. Ritrovati i resti di una ragazza scomparsa: i dettagli della scoperta scioccante In realtà non è stato ritrovato il corpo intero, ma solo i resti della povera ragazza, e precisamente la testa e gli avambracci, senza le mani. La macabra scoperta risale allo scorso gennaio, ma è stata rivelata solo adesso dopo che gli esami del dna hanno confermato che i resti appartengono alla povera ragazza, che aveva 16 anni quando sparì nel nulla nel 2005. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Acquistare una nuovaè un bel traguardo che merita sicuramente di essere festeggiato. Tuttavia ha avuto ben poco da festeggiare il nuovo proprietario di un’abitazione in Colorado, negli Stati Uniti, che ha fatto una macabraquando ha messo piede nella sua nuova. Nelinfatti ha fatto un ritrovamento: ildi una, Amanda Leariel Overstreet,nel nulla nel 2005. Ritrovati i resti di una: i dettagli dellascioccante In realtà non è stato ritrovato ilintero, ma solo i resti della povera, e precisamente la testa e gli avambracci, senza le mani. La macabrarisale allo scorso gennaio, ma è stata rivelata solo adesso dopo che gli esami del dna hanno confermato che i resti appartengono alla povera, che aveva 16quando sparì nel nulla nel 2005.

