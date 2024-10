Classe G e la tradizione diventa elettrica (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il debutto della Classe G full electric segna un nuovo, importante capitolo nella storia di una vera e propria icona del mondo offroad. Stronger than time: esattamente come la Città Eterna, la Classe G guarda al futuro rimanendo custodendo gelosamente l'eredità del proprio passato. Oggi, si fa ambasciatrice dell'impegno della Casa di Stoccarda verso un futuro a zero emissioni e presenta la sua prima versione 100% elettrica. Oggi Classe G conta migliaia di appassionati in tutto il mondo e da alcune settimane ha riunito questa grande passione nella prima community ufficiale italiana dedicata a questo modello: GOT, G Owner Tribe, una nuova porta d'ingresso, dedicata a tutti i possessori di Classe G per condividere e vivere insieme esperienze uniche, in grado di generare un orgoglioso senso di appartenenza. Sabato 12 ottobre, dalle ore 10.00 alle 19. Iltempo.it - Classe G e la tradizione diventa elettrica Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il debutto dellaG full electric segna un nuovo, importante capitolo nella storia di una vera e propria icona del mondo offroad. Stronger than time: esattamente come la Città Eterna, laG guarda al futuro rimanendo custodendo gelosamente l'eredità del proprio passato. Oggi, si fa ambasciatrice dell'impegno della Casa di Stoccarda verso un futuro a zero emissioni e presenta la sua prima versione 100%. OggiG conta migliaia di appassionati in tutto il mondo e da alcune settimane ha riunito questa grande passione nella prima community ufficiale italiana dedicata a questo modello: GOT, G Owner Tribe, una nuova porta d'ingresso, dedicata a tutti i possessori diG per condividere e vivere insieme esperienze uniche, in grado di generare un orgoglioso senso di appartenenza. Sabato 12 ottobre, dalle ore 10.00 alle 19.

