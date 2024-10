Casi Dengue a Fano: salgono a 133 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Fano, 14 ottobre 2024 – A due mesi dal primo caso, sono salite a 133 le persone affette dalla febbre Dengue in provincia di Pesaro e Urbino, secondo l’ultimo bollettino della Regione. Di questi, 131 sono a Fano, mentre 2 sono a Pesaro. L’aumento è dunque costante ma non dirompente, nel senso che di giorno in giorno cala il numero di nuovi infetti. disinfestazione Dengue Acerboni/FotoCastellani Ad ogni modo ci sono ancora molti Casi da accertare: secondo la Regione sono almeno 43 i Casi probabili ma non ancora accertati, mentre ce ne sono altri 8 classificati come ‘possibili’. Sommando tutto, si arriva alla cifra di 183. Per una migliore informazione sui comportamenti da tenere per chi ha orti, giardini o terrazzi, nel pomeriggio di domani, alle 15.30, è stato organizzato alla sala Cubo di San Lazzaro un incontro dal titolo "Dai giù, ciaccam 'sta Dengue”. Ilrestodelcarlino.it - Casi Dengue a Fano: salgono a 133 Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – A due mesi dal primo caso, sono salite a 133 le persone affette dalla febbrein provincia di Pesaro e Urbino, secondo l’ultimo bollettino della Regione. Di questi, 131 sono a, mentre 2 sono a Pesaro. L’aumento è dunque costante ma non dirompente, nel senso che di giorno in giorno cala il numero di nuovi infetti. disinfestazioneAcerboni/FotoCastellani Ad ogni modo ci sono ancora moltida accertare: secondo la Regione sono almeno 43 iprobabili ma non ancora accertati, mentre ce ne sono altri 8 classificati come ‘possibili’. Sommando tutto, si arriva alla cifra di 183. Per una migliore informazione sui comportamenti da tenere per chi ha orti, giardini o terrazzi, nel pomeriggio di domani, alle 15.30, è stato organizzato alla sala Cubo di San Lazzaro un incontro dal titolo "Dai giù, ciaccam 'sta”.

