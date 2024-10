Carlos Sainz ammette: “Vincere con la Williams mi emozionerebbe di più” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo una pausa autunnale piuttosto lunga, ci si prepara per tornare a competere. Il Circus della F1 sarà in scena nel week end di Austin, in Texas, e sul circuito stile “Luna Park” del Texas scopriremo se la McLaren possa nutrire ambizioni di titolo non solo nella classifica costruttori, ma anche in quella piloti con il britannico Lando Norris. Certo, il distacco di 52 punti dalla vetta occupata da Max Verstappen, mancando sei GP al termine di questo campionato, non è poco. In casa Ferrari si spera che le novità sulla SF-24, programmate per il fine-settimana americano, diano i frutti sperati. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz cercheranno di chiudere nel migliore dei modi questo Mondiale 2024, nella consapevolezza che sarà tremendamente difficile poter tornare in lizza per l’iride tra i marchi. Oasport.it - Carlos Sainz ammette: “Vincere con la Williams mi emozionerebbe di più” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo una pausa autunnale piuttosto lunga, ci si prepara per tornare a competere. Il Circus della F1 sarà in scena nel week end di Austin, in Texas, e sul circuito stile “Luna Park” del Texas scopriremo se la McLaren possa nutrire ambizioni di titolo non solo nella classifica costruttori, ma anche in quella piloti con il britannico Lando Norris. Certo, il distacco di 52 punti dalla vetta occupata da Max Verstappen, mancando sei GP al termine di questo campionato, non è poco. In casa Ferrari si spera che le novità sulla SF-24, programmate per il fine-settimana americano, diano i frutti sperati. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolocercheranno di chiudere nel migliore dei modi questo Mondiale 2024, nella consapevolezza che sarà tremendamente difficile poter tornare in lizza per l’iride tra i marchi.

