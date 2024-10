Calciomercato Milan, Abraham non convince in attacco: ecco l’alternativa per l’estate (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Calciomercato Milan sta pensando di rivoluzionare l’attacco con un nuovo acquisto in estate Tanto voluto da Fonseca, Tammy Abraham rischia di tornare a Roma e restarci al termine del prestito. Il Calciomercato Milan infatti non sembra convinto delle prestazioni dell’inglese e potrebbe cambiare punta. Oltre al confermatissimo Alvaro Morata, leader tecnico e non solo Calcionews24.com - Calciomercato Milan, Abraham non convince in attacco: ecco l’alternativa per l’estate Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilsta pensando di rivoluzionare l’con un nuovo acquisto in estate Tanto voluto da Fonseca, Tammyrischia di tornare a Roma e restarci al termine del prestito. Ilinfatti non sembra convinto delle prestazioni dell’inglese e potrebbe cambiare punta. Oltre al confermatissimo Alvaro Morata, leader tecnico e non solo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan - Moncada su Jonathan David : ma la concorrenza è spietata! - Ecco, però, che sul centravanti 24enne c’è una problematica non di poco conto. Questi i numeri: nella stagione 2022-23 ha segnato 26 reti in 40 partite, mentre nell’annata 2023-24 ne ha messi a segno 26 in 47 match. La situazione View this post on Instagram A post shared by dailymilan. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan : Il via alla ricerca dell’erede di Theo Hernandez - L’esterno mancino non ha convinto Raffaele Palladino che lo ha relegato in panchina come riserva e gioca solo pochi spezzoni di partite in Serie A e trova maggiore continuità in Conference League, dove gli avversari sono di caratura inferiore rispetto a quelli affrontati ogni domenica in campionato. (Metropolitanmagazine.it)

Calciomercato Milan - non solo David : c’è anche Santiago Gimenez per il dopo Abraham - La prima stagione in Olanda è da incorniciare e in 32 presenze di campionato, Gimenez riesce a segnare 15 goal. In quella che si è conclusa, invece, il messicano colleziona 41 presenze in tutte le competizioni e realizza ben 26 goal. Nell’estate 2022, poi, per il giovane messicano si presenta una grandissima opportunità: quella del calcio europeo e il 29 luglio il centravanti si trasferisce al ... (Dailymilan.it)