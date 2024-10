Anteprima24.it - Calcio a 5, Calvi: finisce 3 a 3 con l’Albanella

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPareggio esterno per l'Asd, nella seconda giornata del campionato di Serie C2 girone C dia 5. Gli uomini della coppia Aquino-Serino, impegnati in trasferta sul campo sportivo del, in provincia di Salerno, non vanno oltre il 3-3. Per la formazione del presidente Fedele, priva di diversi titolari, in gol proprio Aquino, autore di una doppietta, e Inserra. I sanniti ora si tufferanno nuovamente in Coppa Campania: mercoledì sera alle 20,30 a San Nazzaro arriva l'asd Futsal Palazzisi.