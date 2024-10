Sport.quotidiano.net - Basket serie B nazionale. Troppi errori e imprecisioni. San Giobbe cade in casa

(Di lunedì 14 ottobre 2024) CHIUSI 72 SANT’ANTIMO 81 CHIUSI: Di Matteo, Baldi 8, Criconia 12, Ceparano 14, Renzi 3, Longetti, Chapelli 2, Ius 3, Sacchettini 6, Gravaghi, Raffaelli 14, Rasio 10. All. Zanco SANT’ANTIMO: Lucas 10, Spinelli 12, Berra 6, Nelson 22, Rota 2, Colussa 3, Mehmedoviq 7, Stendardo, Ruggiero 6, Lenti 13. All. Gandini Arbitri: Gallo, De Rico Parziali: 15-26, 32-44, 51-71 CHIUSI – Terza sconfitta consecutiva per la SanChiusi. Non basta un quarto periodo di cuore e grinta per rimettere le cose in sesto. La Malvin Sant’Antimo passa con merito all’Estra Forum mantenendo il controllo, senza scomporsi quando nel finale i Bulls hanno provato il tutto per tutto. Pessima percentuale da due (14/37), un dato che neutralizza un decoroso 10/26 da tre; lotta quasi pari a rimbalzo (41-39), ma sono tutte voci statistiche bilanciate da un quarto periodo in rimonta.