Autobus troppo pieno, 68enne cade quando si aprono le porte e si frattura una vertebra della schiena (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una donna di 68 anni è caduta dall'Autobus troppo pieno a Roma, nella zona di Cinecittà. Si è fratturata una vertebra della schiena, ed è stata dimessa dall'ospedale con trenta giorni di prognosi. Fanpage.it - Autobus troppo pieno, 68enne cade quando si aprono le porte e si frattura una vertebra della schiena Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una donna di 68 anni è caduta dall'a Roma, nella zona di Cinecittà. Si èta una, ed è stata dimessa dall'ospedale con trenta giorni di prognosi.

