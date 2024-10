Attacchi a Unifil, Schlein: ‘azioni criminali, Netanyahu va fermato’ (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Dopo i violenti Attacchi dei giorni scorsi alle postazioni Unifil, oggi l’ennesimo sconfinamento di carri armati dell’Idf verso le posizioni delle forze di pace dell’Onu, che in questi anni, con il contributo fondamentale dei militari italiani, hanno svolto un lavoro prezioso nella regione. Netanyahu va fermato, le sue azioni criminali non possono essere più tollerate”. Imolaoggi.it - Attacchi a Unifil, Schlein: ‘azioni criminali, Netanyahu va fermato’ Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Dopo i violentidei giorni scorsi alle postazioni, oggi l’ennesimo sconfinamento di carri armati dell’Idf verso le posizioni delle forze di pace dell’Onu, che in questi anni, con il contributo fondamentale dei militari italiani, hanno svolto un lavoro prezioso nella regione.va fermato, le sue azioninon possono essere più tollerate”.

Meloni rigida con Netanyahu - non medierà per Israele : “Attacchi Unifil erano voluti - nessun aiuto con l’Onu” - Il nodo principale del contrasto è stata la richiesta di Netanyahu affinché Meloni facesse pressioni su Gutierres per ritirare i caschi blu della missione UNIFIL dalla zona della Linea Blu, richiesta che la premier italiana ha respinto fermamente. Netanyahu ha cercato di minimizzare gli eventi, definendoli “incidenti”, mentre Meloni, in linea con le posizioni del governo italiano, ha insistito ... (Thesocialpost.it)

Israele nega attacchi diretti all’Unifil : “Puntiamo agli Hezbollah”. L’Onu ipotizza crimini di guerra - Nella sua rivendicazione, Hezbollah ha affermato di aver colpito la base con “uno sciame di droni” e di aver così dimostrato di essere in grado di colpire Israele. Lo rende noto su Telegram l’esercito (Idf), aggiungendo che “il centro di comando e controllo veniva utilizzato dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe dell’Idf e lo Stato di Israele”. (Secoloditalia.it)

Onu : ‘attacchi a Unifil potrebbero essere crimini di guerra’ - Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. “Il personale dell’Unifil e le sue strutture non dovrebbero mai essere attaccate – ha sottolineato -. . . Gli attacchi contro le forze di pace sono una violazione della legge internazionale e. WASHINGTON – “Gli attacchi di Israele contro l’Unifil” in Libano “potrebbero essere dei crimini di guerra”. (Imolaoggi.it)