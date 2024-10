Abruzzo24ore.tv - Aiuti alle famiglie: voucher fino a 500 euro, ecco come richiederli subito

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Pescara - Un sostegno concretoin difficoltà di Pescara, con 80destinati all'acquisto di beni per i figli. Il Comune di Pescara ha annunciato la disponibilità di 80dal valore di 300 o 500destinatiche necessitano di un aiuto per affrontare le spese quotidiane per i propri figli. I buoni coprono una vasta gamma di beni essenziali, dal materiale scolastico all'abbigliamento,ai prodotti alimentari ecarrozzine. Leinteressate dovranno presentare domanda entro le ore 13 del 21 ottobre, rispettando alcuni requisiti fondamentali,la residenza a Pescara e la presenza di figli di età non superiore ai 16 anni. L'iniziativa rientra nel Piano regionale integrato di interventi a favore della famiglia per l'anno 2022, finanziato dalla Regione Abruzzo con una dotazione complessiva di 120.382