Accende una sigaretta, poi la forte esplosione: dramma per un ventenne (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un'incidente che avrebbe potuto avere tragiche conseguenze quella accaduto ieri 13 ottobre a Nardò (Lecce). Un 20enne entrando in auto si è acceso una sigaretta ed è stato investito da una deflagrazione causata probabilmente da una fuoriuscita di gas metano dal sistema di alimentazione della vettura. Leggi anche: Giovani tifosi morti nell'incidente: il padre di uno di loro rompe il silenzio Leggi anche: Francesca precipita per 200 metri e muore sotto gli occhi del fratello Accende una sigaretta, poi la forte esplosione Non si accorge che l'auto è satura di metano e si Accende una sigaretta, generando un'esplosione. La tragedia è stata sfiorata nella serata di ieri, 13 ottobre, a Nardò, dove un giovane automobilista di 20 anni è stato soccorso dai vigili del fuoco e poi ricoverato nel centro grandi ustionati di Brindisi.

Si accende una sigaretta ed esplode l’auto - gravissimo un ventenne : come è potuto succedere - Le indagini sull’incidente sono in corso, affidate ai carabinieri, che stanno verificando le cause della fuoriuscita di metano dal veicolo. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dai vigili del fuoco e trasportato al Centro Grandi Ustioni di Brindisi, dove è ricoverato in condizioni gravi con prognosi riservata. (Urbanpost.it)

Nardò : accende una sigaretta in macchina - l’auto esplode Intervento dei vigili del fuoco - L’esplosione ha causato ferite intermedie al volto e al cuoio capelluto, oltre a danni non gravi alla struttura interna dell’auto. . Le sue condizioni cliniche sono state valutate con prognosi riservata. L’evento si è verificato nel momento in cui il ragazzo ha acceso l’accendino, ignaro della presenza del gas metano nell’abitacolo, accumulatosi probabilmente a causa di una fuga dalla bombola o ... (Noinotizie.it)

Accende una sigaretta in auto e scoppia un incendio - 20enne ustionato al volto e alla testa a Nardò - Ieri sera a Nardò (Lecce) si è sfiorata una tragedia quando un giovane di 20 anni è stato investito da una potente esplosione mentre accendeva una sigaretta all'interno della sua Fiat Panda. Il terribile incidente sembrerebbe essere stato causato da una fuga di gas metano dal sistema di alimentazione dell'auto, che ha portato alla deflagrazione. (Gazzettadelsud.it)