A Roma il rimpastino Gualtieri dimissioni a sorpresa di Gotor

Un piccolo terremoto nella giunta della Capitale guidata da Roberto Gualtieri: iIl sindaco di Roma "ha ricevuto in queste ore le dimissioni per ragioni personali dell'assessore alla Cultura Miguel Gotor e ha indicato come suo successore Massimiliano Smeriglio".

Maxi-rimpasto a Roma : Gualtieri fa rientrare Ruberti - perché è una scelta clamorosa - Il nuovo assetto organizzativo sarà operativo non appena completati i necessari adempimenti. . Il sindaco ha anche indicato Andrea Catarci, assessore al Personale, come Direttore del nuovo Ufficio di scopo all'interno del Gabinetto che sarà denominato "Giubileo delle persone e Partecipazione". Catarci lavorerà a stretto contatto con il sindaco mentre il nuovo assessore al Personale ... (Liberoquotidiano.it)

Roma punta sul nuovo termovalorizzatore. Gualtieri : “Sarà avanzatissimo per l’ambiente” - Le bat dicono che le polveri di un tmb devono stare tra 2 e 5 mg a metro cubo, il nostro ne fa 1. “Il nuovo termovalorizzatore sarà avanzatissimo nelle prestazioni ambientali, ben oltre le ‘bat’ cioè i parametri europei. L’inquinamento di un buon tmv è sotto una via trafficata, noi stiamo sotto. Noi non solo stiamo sulle ultime bat ma andiamo oltre. (Dayitalianews.com)