A fuoco i locali della parrocchia: una donna resta ustionata (Di lunedì 14 ottobre 2024) In serata i carabinieri di Anacapri sono intervenuti in via Trieste e Trento nei pressi della piccola chiesa di Santa Sofia. Per cause ancora da accertare, si è sviluppato un incendio che ha interessato principalmente un locale ricreativo e una stanza che il parroco aveva messo a disposizione di Napolitoday.it - A fuoco i locali della parrocchia: una donna resta ustionata Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In serata i carabinieri di Anacapri sono intervenuti in via Trieste e Trento nei pressipiccola chiesa di Santa Sofia. Per cause ancora da accertare, si è sviluppato un incendio che ha interessato principalmente un locale ricreativo e una stanza che il parroco aveva messo a disposizione di

