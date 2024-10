Gamberorosso.it - Tutti i migliori vini d'Italia 2025 scelti dal Gambero Rosso

(Di domenica 13 ottobre 2024) Al termine del nostro viaggio tra vigne e cantine che anche quest'anno ci ha portato dalla Valle d’Aosta fino all’isola di Pantelleria, per realizzare la guidad'del, possiamo affermare che l'del vino – al netto delle complesse problematiche internazionali, che purtroppo incidono anche sul nostro settore - è in un momento di grande slancio creativo, dove da un lato si sperimenta e s’innova tecnicamente, e citiamo solo la diffusione dei vitigni resistenti, dei nuovi portainnesti in vigna, il costante aggiornamento tecnologico delle cantine, e dall’altro si recupera un rapporto diverso con l’ambiente all’insegna della sostenibilità e di uno sviluppo armonico dell’azienda, sempre più inserita e partecipe delle politiche del territorio.