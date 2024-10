Travolto da un'auto sulle strisce pedonali: Roel morto a 15 anni. Alla guida un 71enne, con lui moglie e nipotini (Di domenica 13 ottobre 2024) Un ragazzo di 15 anni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali all'intersezione con via Antonio De Curtis, a Guidonia Montecelio (Roma), in direzione del cinema poco distante, Leggo.it - Travolto da un'auto sulle strisce pedonali: Roel morto a 15 anni. Alla guida un 71enne, con lui moglie e nipotini Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un ragazzo di 15stava attraversando la stradaall'intersezione con via Antonio De Curtis, a Guidonia Montecelio (Roma), in direzione del cinema poco distante,

