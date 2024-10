Romadailynews.it - Traffico Roma del 13-10-2024 ore 16:30

(Di domenica 13 ottobre 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare si sta in coda per incidente tra l’uscita Tuscolana e Appia sulla via Laurentina polizia locale segnale incidente in prossimità di via Cellini conrallentato altro incidente correttamente in via Tor de Schiavi all’altezza di via dei Faggi sulla via Appiarallentato tra Ciampino e via delle Capannelle fuori raccordo anulare sulla via Pontina rallentamenti e code pertra Caselle di Decima e Castelno verso Pomezia ed infine per il trasporto pubblico in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia TPER Trenord con servizi ferroviari a rischio fino alle 21 di questa sera e comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.