Sinner trionfa a Shanghai, Djokovic battuto in finale (Di domenica 13 ottobre 2024) Il numero 1 del mondo supera il serbo in 2 set e vince il torneo Jannik Sinner batte Novak Djokovic in finale e vince l'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del mondo, oggi si impone per 7-6 (7-4), 6-3 in 1h37' conquistando il settimo titolo dell'anno e il 17esimo della carriera. Il 23enne Sbircialanotizia.it - Sinner trionfa a Shanghai, Djokovic battuto in finale Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il numero 1 del mondo supera il serbo in 2 set e vince il torneo Jannikbatte Novakine vince l'Atp Masters 1000 di. L'azzurro, numero 1 del mondo, oggi si impone per 7-6 (7-4), 6-3 in 1h37' conquistando il settimo titolo dell'anno e il 17esimo della carriera. Il 23enne

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner batte Djokovic - quanto guadagna a Shanghai - Per il 23enne altoatesino, numero 1 del mondo, si tratta del settimo titolo dell’anno Jannik Sinner trionfa a Shanghai: oggi con il successo contro Novak Djokovic in finale arriva settimo titolo dell’anno per il numero 1 del mondo che, dettaglio non trascurabile, mette in cassaforte un super premio da 1,09 milioni di dollari. (Sbircialanotizia.it)

Shanghai - Sinner batte Djokovic e vince il settimo titolo della stagione - Così Jannik Sinner dopo il trionfo in due set nella finale del torneo di Shanghai su Djokovic. Ho combattuto fino alla fine: è una vittoria speciale visto l'avversario". AGI - Jannik Sinner trionfa a Shanghai battendo Djokovic in due soli set. Contro il fuoriclasse serbo il numero 1 del mondo ha vinto 4 delle ultime 5 sfide. (Agi.it)

Sinner-Djokovic oggi - finale Atp Shanghai : quando giocano - orario e dove vederla in tv - Qualche problema in più invece lo ha avuto l’attuale numero 4, che dopo aver battuto Taylor Fritz per 6-4 nel primo set, si è imposto nel tie break 7-6. Il 23enne tennista azzurro affronterà il 37enne Novak Djokovic. Il 23enne altoatesino si è imposto in 4 set nel match che ha fatto da prologo al trionfo nella finale contro il russo Daniil Medvedev. (Seriea24.it)