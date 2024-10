Shanghai, uno spettatore urla: “Ti amo Sinner”. E Machac risponde: “E io allora?” – Video (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Risate a Shanghai. Durante la prima semifinale del Masters 1000 tra Jannik Sinner e Tomas Machac è andato un scena un siparietto tra i due tennisti e il pubblico. Durante il primo set infatti, qualcuno dagli spalti ha urlato “Federer ti amo!”, rivolgendosi all’ex tennista svizzero, seduto in tribuna per assistere al match. Subito dopo, mentre Sinner si preparava a servire, un altro spettatore ha urlato: “Jannik ti amo!”. A quel punto Machac ha allargato le braccia dicendo: “E io allora?”, scatenando le risa sia del pubblico che dello stesso Sinner. Quello di Shanghai è il secondo match tra i due, che si sono affrontati già nella scorsa primavera sul cemento di Miami, quando Sinner riuscì a trionfare ai quarti di finale in due set. Shanghai, uno spettatore urla: “Ti amo Sinner”. E Machac risponde: “E io allora?” – Video seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Shanghai, uno spettatore urla: “Ti amo Sinner”. E Machac risponde: “E io allora?” – Video Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Risate a. Durante la prima semifinale del Masters 1000 tra Jannike Tomasè andato un scena un siparietto tra i due tennisti e il pubblico. Durante il primo set infatti, qualcuno dagli spalti hato “Federer ti amo!”, rivolgendosi all’ex tennista svizzero, seduto in tribuna per assistere al match. Subito dopo, mentresi preparava a servire, un altrohato: “Jannik ti amo!”. A quel puntoha allargato le braccia dicendo: “E io?”, scatenando le risa sia del pubblico che dello stesso. Quello diè il secondo match tra i due, che si sono affrontati già nella scorsa primavera sul cemento di Miami, quandoriuscì a trionfare ai quarti di finale in due set., uno: “Ti amo”. E: “E io?” –seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

