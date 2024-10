Salini (AD Webuild): «Uno stadio accanto a San Siro? Una follia!» (Di domenica 13 ottobre 2024) L’AD di Webuild Pietro Salini si è espresso in merito all’ipotesi di costruire un nuovo stadio accanto a San Siro. Giudizio negativo, per queste ragioni. L’IPOTESI – Inter e Milan stanno studiando la possibilità di costruire un nuovo stadio accanto a quello di San Siro. Le due società indagano su tale soluzione, avendone discusso in via preliminare con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Quel che è certo è che le dirigenze delle due squadre non intendano più proseguire alla Scala del calcio, trattandosi di sfruttare gli introiti superiori i guadagni potenzialmente ricavabili da uno stadio di proprietà. Il tema non è ancora vicino a una sua risoluzione, stante la presenza di vari aspetti da definire. Inter-news.it - Salini (AD Webuild): «Uno stadio accanto a San Siro? Una follia!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L’AD diPietrosi è espresso in merito all’ipotesi di costruire un nuovoa San. Giudizio negativo, per queste ragioni. L’IPOTESI – Inter e Milan stanno studiando la possibilità di costruire un nuovoa quello di San. Le due società indagano su tale soluzione, avendone discusso in via preliminare con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Quel che è certo è che le dirigenze delle due squadre non intendano più proseguire alla Scala del calcio, trattandosi di sfruttare gli introiti superiori i guadagni potenzialmente ricavabili da unodi proprietà. Il tema non è ancora vicino a una sua risoluzione, stante la presenza di vari aspetti da definire.

Rocca insiste - vuole spostare l’Umberto I accanto all’ospedale Pertini e allo stadio della Roma - Il governatore del Lazio, Francesco Rocca, ha annunciato di voler spostare il Policlinico Umberto I nella zona di Pietralata, dove già esiste l'ospedale Pertini e dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma. Critiche dal Pd.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Luci spente a San Siro. Milan e Inter : no alla ristrutturazione : "Meglio un nuovo stadio accanto" - Il primo cittadino, in cambio di queste risposte in tempi rapidi, chiede ai club di accantonare i progetti di nuovi impianti a San Donato e Rozzano. Milan e Inter bocciano l’ipotesi di ristrutturazione dello stadio di San Siro proposta dal sindaco Giuseppe Sala e da Webuild e rilanciano il loro progetto del 2019, che sembrava ormai accantonato: realizzare un nuovo impianto di fianco al Meazza, ... (Quotidiano.net)

San Siro - Inter e Milan dicono no alla ristrutturazione. Cresce l’ipotesi di un nuovo stadio condiviso accanto al Meazza - Il Comune ha fatto di tutto per provare a convincere i due club a tornare sui propri passi e non abbandonare la città, sperando che potessero riprendere in considerazione l’idea di ristrutturare San Siro. La discussione sul futuro di San Siro fa un salto indietro di cinque anni. I nerazzurri hanno virato verso Rozzano, a Sud della città, per costruire un nuovo stadio di proprietà. (Open.online)