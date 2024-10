Rozzano, la fiaccolata del dolore per Manuel Mastrapasqua. La sorella: «L’ergastolo lo pagheremo noi» (Di domenica 13 ottobre 2024) Hanno partecipato in centinaia questa sera a Rozzano alla fiaccolata indetta in memoria di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso in strada con una coltellata nella notte tra il 10 e l’11 ottobre. Il corteo è partito attorno alle 19 di domenica dalla piazza del municipio di Rozzano, nell’hinterland di Milano, Milanese, al grido di “Giustizia per Manuel”. Circa 400 persone strette nel dolore portavano tra le mani candele e lumini e hanno camminato fino alla casa della famiglia del 31enne. Ad accompagnarlo, l’applauso di chi ha seguito il procedere della fiaccolata dalle finestre. «Vergogna». «Un applauso per il ragazzo. Sono con te, mamma di Manuel». E ancora: «Chi glielo dà il figlio a questa mamma? Nessuno», alcune delle voci levatesi dal corteo. Ad aprire la sfilata di dolore la sorella Marika, insieme col fratello minore della vittima e gli altri parenti e amici più stretti. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 13 ottobre 2024) Hanno partecipato in centinaia questa sera aallaindetta in memoria di, il 31enne ucciso in strada con una coltellata nella notte tra il 10 e l’11 ottobre. Il corteo è partito attorno alle 19 di domenica dalla piazza del municipio di, nell’hinterland di Milano, Milanese, al grido di “Giustizia per”. Circa 400 persone strette nelportavano tra le mani candele e lumini e hanno camminato fino alla casa della famiglia del 31enne. Ad accompagnarlo, l’applauso di chi ha seguito il procedere delladalle finestre. «Vergogna». «Un applauso per il ragazzo. Sono con te, mamma di». E ancora: «Chi glielo dà il figlio a questa mamma? Nessuno», alcune delle voci levatesi dal corteo. Ad aprire la sfilata dilaMarika, insieme col fratello minore della vittima e gli altri parenti e amici più stretti.

