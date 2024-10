Primacampania.it - Parthenope-Mama finisce pari, vince Lavinia Piccolo: “Miracoli esistono, lei è una guerriera”

(Di domenica 13 ottobre 2024) Comincia con un 3-3 a Cercola l’avventura cadetta della. Una partita spettacolare contro ilSan Marzano, preceduta dal calcio d’inizio simbolico di, figlia del presidente Graziano, che ha vinto la sua battaglia al Gaslini di Genova. Accompagnata dal calore e dagli occhi lucidi di un palazzetto intero ha racchiuso in un gesto la bellezza dello sport come luce e testimonianza dell’affetto collettivo nei momenti oscuri. UNSUL PARQUET. Mister Oranges deve rinunciare a Maggio e Pipolo squalificati. Il primo squillo è di Bico, il cui diagonale viene praticamente sottratto al tabellino da Ferrante. Ci prova Caliendo, poi Ferraioli viene murato due volte da Cioce. La volée di Pispico, servito da corner, sibila a lato. A 12’33” splendida la costruzione del vantaggio: lancio di Virenti, di prima proprio Pispico serve Ferrante che non sbaglia per l’1-0.