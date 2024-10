Mister Movie | Francesco Paolantoni in difficoltà a Ballando con le Stelle, si ritira? (Di domenica 13 ottobre 2024) Francesco Paolantoni, uno dei concorrenti più amati dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, potrebbe essere costretto a ritirarsi dal programma a causa di alcuni problemi di salute. Il comico, in gara con la maestra Anastasia Kuzmina, non ha potuto prendere parte agli ultimi allenamenti, lasciando il pubblico e i fan con il fiato sospeso Mistermovie.it - Mister Movie | Francesco Paolantoni in difficoltà a Ballando con le Stelle, si ritira? Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di domenica 13 ottobre 2024), uno dei concorrenti più amati dell’attuale edizione dicon le, potrebbe essere costretto arsi dal programma a causa di alcuni problemi di salute. Il comico, in gara con la maestra Anastasia Kuzmina, non ha potuto prendere parte agli ultimi allenamenti, lasciando il pubblico e i fan con il fiato sospeso

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Svengo”. Ballando con le Stelle - Francesco Paolantoni fa preoccupare tutti : “Sto male” - Ballando con le Stelle, il colpo bassissimo di Selvaggia: Sonia in lacrime La coppia vincitrice della serata è stata Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che hanno totalizzato 95 punti, seguiti da Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli con 73 punti. Sono loro le coppie che sono andate alla grande ieri sera. (Caffeinamagazine.it)

Ballando con le Stelle 2024 : Mariotto Sconvolge con il Voto Zero a Fourkan Palali e Francesco Paolantoni - Una Serata di Sorprese a Ballando con le Stelle I voti durissimi di Guillermo Mariotto hanno scatenato reazioni nel pubblico e tra i concorrenti. Francesco Paolantoni: Secondo “Zero” della Serata Il giudice Mariotto ha riservato lo stesso trattamento anche a Francesco Paolantoni, che, nonostante i problemi di salute legati alla diverticolite, si è presentato in gara. (Spettacolo.periodicodaily.com)

Francesco Paolantoni si sente male a Ballando con le stelle - piange dal dolore - . Ivan Zazzaroni ha ironizzato sul fatto che un comico soffrisse di diverticolite, a cui Paolantoni ha risposto con una battuta: “È subdola, perché si chiama diverticolite ma non è divertente”. Milly Carlucci ha infine raccontato che Paolantoni, fino alla sera precedente, non riusciva nemmeno a camminare a causa del dolore, ma ha comunque trovato la forza per partecipare alla gara. (Thesocialpost.it)