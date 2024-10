Medioriente: Netanyahu, leader Ue critichino Hezbollah non Israele (Di domenica 13 ottobre 2024) Torino, 13 ott. (LaPresse) – “Sfortunatamente, alcuni leader europei stanno esercitando pressioni nel posto sbagliato. Invece di criticare Israele, dovrebbero rivolgere le loro critiche a Hezbollah, che usa l’Unifil come scudo umano, proprio come Hamas a Gaza usa l’Unrwa come scudo umano”. Lo dice il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in una dichiarazione registrata. Lapresse.it - Medioriente: Netanyahu, leader Ue critichino Hezbollah non Israele Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Torino, 13 ott. (LaPresse) – “Sfortunatamente, alcunieuropei stanno esercitando pressioni nel posto sbagliato. Invece di criticare, dovrebbero rivolgere le loro critiche a, che usa l’Unifil come scudo umano, proprio come Hamas a Gaza usa l’Unrwa come scudo umano”. Lo dice il primo ministro israeliano, Benjamin, in una dichiarazione registrata.

