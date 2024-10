Masters 1000 Shanghai 2024: montepremi e prize money con Sinner (Di domenica 13 ottobre 2024) Il montepremi e il prize money del Masters 1000 di Shanghai 2024, torneo di scena sul cemento cinese dal 2 al 13 ottobre. Occhi puntati sul numero uno del mondo, Jannik Sinner, che non vuole pensare al caso Clostebol con il ricorso della Wada ma solo al campo. Finora lo sta facendo bene, dato che dopo la doppietta Cincinnati-US Open ha ben figurato anche a Pechino, e proverà a ripetersi a Shanghai, dove guiderà il seeding. Sono presenti davvero tutti i big in Cina, da Carlos Alcaraz ad Alexander Zverev e Daniil Medvedev, fino a Novak Djokovic, al ritorno in campo dopo New York. A difendere i colori azzurri, oltre a Sinner, ci saranno anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi. TABELLONE COPERTURA TV Il prize money totale del torneo cinese è pari a 8 milioni 58mila 566 euro. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ile ildeldi, torneo di scena sul cemento cinese dal 2 al 13 ottobre. Occhi puntati sul numero uno del mondo, Jannik, che non vuole pensare al caso Clostebol con il ricorso della Wada ma solo al campo. Finora lo sta facendo bene, dato che dopo la doppietta Cincinnati-US Open ha ben figurato anche a Pechino, e proverà a ripetersi a, dove guiderà il seeding. Sono presenti davvero tutti i big in Cina, da Carlos Alcaraz ad Alexander Zverev e Daniil Medvedev, fino a Novak Djokovic, al ritorno in campo dopo New York. A difendere i colori azzurri, oltre a, ci saranno anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Luca Nardi. TABELLONE COPERTURA TV Iltotale del torneo cinese è pari a 8 milioni 58mila 566 euro.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Sinner-Djokovic 4-4 - finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il live e la diretta testuale di Sinner-Djokovic, incontro valevole per la finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 (cemento outdoor). . L’azzurro, dal canto suo, va a caccia del suo terzo ‘Mille’ in stagione dopo i trionfi ottenuti rispettivamente a Miami e Cincinnati. 30 italiane (le 16. it  garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. (Sportface.it)

LIVE – Sinner-Djokovic 2-3 - finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 30 locali). 24 – Ottava finale in stagione per il numero uno al mondo, che vanta uno score di 6-1 finora: l’unica sconfitta la scorsa settimana contro Alcaraz a Pechino 10. 30 italiane (le 16. Tra i due tennisti è l’ottavo precedente, con il serbo che si trova in vantaggio per 4-3. 27 – Nole invece in questo 2024 non ha vinto titoli Atp, ma ha portato a casa l’oro olimpico a Parigi 10. (Sportface.it)

LIVE – Sinner-Djokovic 1-1 - finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 30 locali). 40 – Si parte con Djokovic al servizio 10. Sarà Sinner a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers ma Djokovic non resterà di certo a guardare, spinto dal desiderio di mettere le mani sul titolo numero cento della sua gloriosa vita tennistica. Il live e la diretta testuale di Sinner-Djokovic, incontro valevole per la finale del Masters 1000 di Shanghai 2024 ... (Sportface.it)