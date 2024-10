L’Acea Rugby Perugia parte forte: Capitolina ko 40-18 (Di domenica 13 ottobre 2024) ACEA Rugby Perugia: Faina, Bevagna L., Rossetti, Lopez, Mauriziano Fantozzi, Battistacci, Bevagna F., Gasparri, Bernardini, Bruni, Carciani, Milizia, Caruso, Costantino, Peter RiosA disp.: D’Alba, Grossi, Zepparelli, Caneponi, Vacca, Tenerini,Doukoure. All.: PoloniMete: Costantino (Pg) 5 Perugiatoday.it - L’Acea Rugby Perugia parte forte: Capitolina ko 40-18 Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) ACEA: Faina, Bevagna L., Rossetti, Lopez, Mauriziano Fantozzi, Battistacci, Bevagna F., Gasparri, Bernardini, Bruni, Carciani, Milizia, Caruso, Costantino, Peter RiosA disp.: D’Alba, Grossi, Zepparelli, Caneponi, Vacca, Tenerini,Doukoure. All.: PoloniMete: Costantino (Pg) 5

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Sir Perugia travolge Modena: vittoria 3 a 0 nel tempio del volley. Giannelli da applausi, Cianciotta pronto alla chiamata da titolare - PERUGIA - Vittoria piena e applausi per la Sir Susa Vim Perugia nel tempio del volley, il PalaPanini, dove ha messo alle corde Modena in tre set (parziali 23-25, 19-25, 21-25) in poco più ... (ilmessaggero.it)

Bambino di 8 anni morso alla testa da un cane durante una festa: trasportato in codice rosso a Biella - Paura a Biella. Un bambino di otto anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato morso da un cane di grossa taglia. È successo nel pomeriggio di oggi. Il bimbo ... (ilmessaggero.it)

Valorugby, prima di campionato al Mirabello contro la neopromossa Lazio - REGGIO EMILIA – Tutto pronto per l’inizio del campionato di Serie A Elite di rugby, la massima competizione nazionale che per il nono anno consecutivo vede ai nastri di partenza i “Diavoli” del Valoru ... (reggionline.com)