La boxe bolognese ha un nuovo campione: chi è Alessandro Tassoni (Di domenica 13 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYCuore, talento, disciplina tattica e tanto sacrificio. Questo è servito ad Alessandro Tassoni, fighter della 'Thai boxe Bologna - Bolognina boxe' e punta di diamante del Team Stefani, per coronare un sogno: la vittoria del titolo italiano Bolognatoday.it - La boxe bolognese ha un nuovo campione: chi è Alessandro Tassoni Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYCuore, talento, disciplina tattica e tanto sacrificio. Questo è servito ad, fighter della 'ThaiBologna - Bolognina' e punta di diamante del Team Stefani, per coronare un sogno: la vittoria del titolo italiano

La boxe bolognese ha un nuovo campione: chi è Alessandro Tassoni - Fighter cresciuto nella palestra della Bolognina Boxe e punta di diamante del team di Roberto Stefani. Sua la vittoria del titolo italiano 'K1 Wako Pro' davanti al pubblico di casa ... (bolognatoday.it)

