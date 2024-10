Infermiera aggredita in ospedale a Palermo: spintonata e fatta cadere a terra dal padre di un neonato (Di domenica 13 ottobre 2024) Un'Infermiera di 60 anni, che lavora nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell'ospedale Cervello di Palermo, è stata aggredita dal papà di un bimbo. La donna è stata spintonata con violenza, è caduta a terra ed è stata costretta a ricorrere alle cure mediche. A un'altra Infermiera sono stati rotti gli occhiali. Fanpage.it - Infermiera aggredita in ospedale a Palermo: spintonata e fatta cadere a terra dal padre di un neonato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un'di 60 anni, che lavora nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell'Cervello di, è statadal papà di un bimbo. La donna è statacon violenza, è caduta aed è stata costretta a ricorrere alle cure mediche. A un'altrasono stati rotti gli occhiali.

