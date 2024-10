Il Rimini deve rimettersi in marcia: "Ad Arezzo per fare la partita" (Di domenica 13 ottobre 2024) "Andremo a fare la partita. Come abbiamo fatto a Perugia. Come è successo ad Ascoli". Trasferte dolci quelle per il suo Rimini. Ora Antonio Buscè sa che c’è un altro muro bello alto da abbattere. Perché l’Arezzo si sta candidando come big del girone. E alla gara contro i biancorossi ci arriva con il morale alto, dopo la convincente vittoria di Sassari nella quale ha abbattuto la Torres. Il Rimini, invece, alla partita al Città di Arezzo ci arriva portandosi sulle spalle il fardello della sconfitta contro la Spal. Fardello che oggi Buscè cerca di rendere più leggero. "Ho visto comunque i ragazzi bene – alza il morale della truppa il tecnico dei biancorossi – Li ho visti motivati, sereni, consapevoli della partita che abbiamo disputato contro la Spal, con la difficoltà dell’uomo in meno, abbiamo retto bene fino all’ultimo. Sport.quotidiano.net - Il Rimini deve rimettersi in marcia: "Ad Arezzo per fare la partita" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) "Andremo ala. Come abbiamo fatto a Perugia. Come è successo ad Ascoli". Trasferte dolci quelle per il suo. Ora Antonio Buscè sa che c’è un altro muro bello alto da abbattere. Perché l’si sta candidando come big del girone. E alla gara contro i biancorossi ci arriva con il morale alto, dopo la convincente vittoria di Sassari nella quale ha abbattuto la Torres. Il, invece, allaal Città dici arriva portandosi sulle spalle il fardello della sconfitta contro la Spal. Fardello che oggi Buscè cerca di rendere più leggero. "Ho visto comunque i ragazzi bene – alza il morale della truppa il tecnico dei biancorossi – Li ho visti motivati, sereni, consapevoli dellache abbiamo disputato contro la Spal, con la difficoltà dell’uomo in meno, abbiamo retto bene fino all’ultimo.

Il Rimini ad Arezzo sfida l'ex Troise - Buscè : "Andremo a fare la partita come a Perugia e Ascoli" - Trasferta toscana per il Rimini, ospite dell'Arezzo dell'ex mister biancorosso Troise (calcio d'inizio domenica ore 17:30). Romagnoli reduci dalla sconfitta interna con la Spal, arrivata dopo 4 risultati utili consecutivi. Padroni di casa con 15 punti in classifica, 4 sopra il Rimini, reduci... (Riminitoday.it)

