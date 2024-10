Idf, un tank sotto tiro è finito contro postazione Unifil (Di domenica 13 ottobre 2024) Israele, spiegando l'ultimo incidente che ha coinvolto l'Unifil, ha riferito che un suo tank si è scontrato con una postazione della missione di pace perché era "sotto il fuoco". "Una revisione iniziale ha mostrato che un carro armato dell'Idf che stava cercando di evacuare i soldati feriti mentre era ancora sotto tiro è arretrato di diversi metri in una postazione Unifil. Una volta cessato il fuoco nemico, e in seguito all'evacuazione dei soldati feriti, il carro armato ha lasciato la postazione", ha comunicato l'Idf. Quotidiano.net - Idf, un tank sotto tiro è finito contro postazione Unifil Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Israele, spiegando l'ultimo incidente che ha coinvolto l', ha riferito che un suosi è scontrato con unadella missione di pace perché era "il fuoco". "Una revisione iniziale ha mostrato che un carro armato dell'Idf che stava cercando di evacuare i soldati feriti mentre era ancoraè arretrato di diversi metri in una. Una volta cessato il fuoco nemico, e in seguito all'evacuazione dei soldati feriti, il carro armato ha lasciato la", ha comunicato l'Idf.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Unifil - "2 tank israeliani in una nostra postazione". Netanyahu all'Onu : via dalle roccaforti di Hezbollah. Telefonata con Meloni - . . "È giunto il momento di rimuovere l'Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah", aveva affermato in mattinata Benyamin Netanyahu in una dichiarazione registrata, in cui si è rivolto al Segretario generale delle Nazioni. Due carri armati israeliani "sono entrati con la forza" in una postazione dell’Unifil nel sud del Libano. (Gazzettadelsud.it)

Unifil : "Due tank israeliani hanno fatto irruzione nella nostra postazione" - Sirene antimissile sono scattate durante la notte nel Nord di Israele. Recuperati migliaia di documenti sui piani di Hamas. (Ilgiornale.it)

Unifil - 2 tank israeliani entrati in una nostra postazione - Due carri armati israeliani "sono entrati con la forza" in una postazione dell'Unifil nel sud del Libano. Lo ha riferito la missione di peacekeeping Onu. (Quotidiano.net)