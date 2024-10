Golf, Open di Francia 2024: vince Bradbury, Laporta sesto (Di domenica 13 ottobre 2024) Dan Bradbury vince l’Open di Francia 2024. Sul green del Golf National di Guyancourt, l’inglese si è imposto con uno score di 268 (-16) colpi. Battuti in volata il connazionale Sam Bairstow, i danesi Jeff Winther e Thorbjorn Olesen e il tedesco Yannik Paul, tutti secondi con 269 colpi (-15). Il migliore degli italiani è il 34enne Francesco Laporta. L’azzurro chiude sesto con 270 (-14) colpi Bene anche Guido Migliozzi (16° con 275 colpi). Golf, Open di Francia 2024: vince Bradbury, Laporta sesto SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Danl’di. Sul green delNational di Guyancourt, l’inglese si è imposto con uno score di 268 (-16) colpi. Battuti in volata il connazionale Sam Bairstow, i danesi Jeff Winther e Thorbjorn Olesen e il tedesco Yannik Paul, tutti secondi con 269 colpi (-15). Il migliore degli italiani è il 34enne Francesco. L’azzurro chiudecon 270 (-14) colpi Bene anche Guido Migliozzi (16° con 275 colpi).diSportFace.

Golf : Dan Bradbury emerge nella lotta e vince l’Open di Francia - ottimo 7° Francesco Laporta - In una giornata nella quale, a metà ultimo giro, addirittura in 11 si trovano al comando con i successivi 8 a un colpo, finisce per prevalere Dan Bradbury. Crollo per Jesper Svensson: lo svedese, leader dopo tre giri, chiude in +5 ed è 27° a -8. Va a chiudere al 19° posto un Guido Migliozzi bravo a replicare, seppur con differenti vie, il -4 di ieri. (Oasport.it)

Golf - Svensson svetta nella leaderboard dell’Open di Francia ad un round dal termine - risale Laporta - Lo svedese resta al comando con lo score complessivo di -13 (200 colpi) al termina di una solida tornata da -3. Butta via praticamente il torneo Thomas Detry. Siamo infatti giunti ad un solo round dal termine dell’Open de France (montepremi 3,250 milioni di dollari), storico evento nato nel lontanissimo 1906 che si disputa nella splendida cornice del Le Golf National. (Oasport.it)

Golf : Detry agguanta Bradbury e Svensson in testa a metà Open di Francia. Grande rimonta di Laporta - Non ce la fa di altrettanto poco, invece, Francesco Molinari: il torinese, di fatto, paga il doppio bogey alla 1 e, nonostante il -1 di oggi, rimane pari con il par al 72° posto, appena fuori da quello che era necessario perché proseguisse. Nona posizione con lo score di -7, invece, per due inglesi: uno è Matthew Jordan, l’altro è un mito del golf internazionale, Justin Rose. (Oasport.it)